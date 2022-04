Katherine Miranda llega a la campaña presidencial de Gustavo Petro / ()

A poco más de un mes de la primera vuelta, la campaña presidencial de Gustavo Petro confirmó un nuevo apoyo. Se trata de la representante a la Cámara del Partido Verde, Katherine Miranda, quien el pasado 13 de marzo, cuando fue reelecta para ocupar una curúl en el Congreso, alcanzó una votación histórica que superó los 120 mil votos.

"Porque este es el momento de cambiar el país, hoy he decidido adherirme a la campaña de Gustavo Petro, porque creo que el cambio en este país es posible. Al igual que muchos colombianos, yo también me encuentro exhausta y agobiada de tener un Gobierno que no representa a nadie, y decide a nuestras espaldas", aseguró Katherine Miranda.

De hecho, Katherine Miranda añadió que "había tomado mi decisión de no tomar mi voto, de no participar en campaña, pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas, las mentiras y traiciones, me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones. Quiero que Gustavo Petro sea mi presidente, porque hemos sido nosotros quienes hemos luchado de frente contra la corrupción".

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, le respondió a Miranda. "Gracias Katherine por tu apoyo, el de tu electorado. Sé que contigo vamos a cambiar a Colombia por la vida (...) Por toda la niñez, por el país, porque este sea un país libre de corrupción, que cambie por la vida", indicó.

La congresista integrará el Comité de jefes de debate de la campaña. Los militantes del Partido Verde habían quedado oficialmente en libertad para apoyar al candidato alternativo de su preferencia, siendo ellos, según la colectividad, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.