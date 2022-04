Indicios de la Fiscalía: Freddy Rincón iba en el asiento del conductor

Tras el fallecimiento del jugador Freddy Rincón por un accidente de tránsito en Cali, aún la Fiscalía General de la Nación busca establecer las responsabilidades en este hecho, entre ellos quién conducía la camioneta FORD modelo 2015 que se estrelló contra el bus del sistema MIO.

Según una documentación de la Fiscalía General, Freddy Rincón fue encontrado - tras el accidente- en el asiento del conductor de la camioneta, dice El Tiempo.

Así las cosas, la versión de la Fiscalía entraría en concordancia con el testimonio de Lorena Cortés, una de las mujeres que se identificó que iba en la parte de atrás de la camioneta al momento del accidente.

A pesar de esto, las dudas siguen, por lo que la Fiscalía sigue examinando los diferentes videos en los que se evidencia el accidente que terminó con la vida de Rincón.

Otra de las dudas que siguen es el porqué las personas que iban el auto no se quedaron a auxiliar al exjugador luego del accidente y huyeron del lugar de los hechos.

Por su parte, los hijos de Freddy, Freddy Stiven y Sebastián, dicen que su padre no iba conduciendo, por lo que esperan que el verdadero conducto atestigüe esto: Esperamos que el conductor se sincere y que la Fiscalía haga su trabajo".

También se examina un video en el que se ve a dos personas subiéndose a un taxi a pocos metros de donde fue el accidente; en ese momento una persona intenta grabar el hecho, pero otra persona (un hombre) amenaza con quitarle el celular con que se registra el hecho: "No te vayas a poner a grabar porque te quito el celular, te lo quito (...) Vení, vení, no te vas a mover. En ese momento se evidencia que una mujer grita para evitar que sigan filmando y se abalanza para quitarle el teléfono móvil a esta persona: "No, no.no, señor".