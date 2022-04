¿Por qué Freddy Rincón era ídolo de la Selección Colombia?

El golazo de Freddy Eusebio Rincón a la Selección de Alemania en la última fecha de la fase de grupos en la Copa del Mundo de Italia 1990 lo catapultó como uno de los jugadores más importantes en la historia de la Tricolor.

El país entero lamentó este miércoles 13 de abril la confirmación de la muerte de Freddy Eusebio Rincón Valencia a sus 55 años, luego de un gravísimo accidente en Cali que no le permitió a los colombianos seguir disfrutando de los comentarios y anécdotas del Coloso de Buenaventura.

Una jugada con Luis Alfonso 'El Bendito' Fajardo, Leonel Álvarez y Carlos 'El Pibe' Valderrama fue la protagonista de que Freddy Rincón quedara en la historia de la Selección Colombia al lograr la clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo de Italia 90.

El gol contra Alemania es el más recordado y seguramente razón suficiente para que Freddy Rincón fuera llamado durante muchos años como un ídolo de la Selección Colombia, pero no fue lo único que hizo.

Con la Selección Colombia, Freddy Rincón disputó 84 partidos oficiales y anotó 17 goles, 11 de ellos en Mundiales. El Coloso de Buenaventura estará en la historia siempre por ser uno de los pocos que logra representar a Colombia en tres ediciones del Mundial, lo hizo en Italia 90, USA 94 y Francia 98.

Se catapultó en Colombia

Freddy Rincón nación en 1966 en Buenaventura y se formó en Atlético Buenaventura, donde se destacó al punto de que Independiente Santa Fe se fijara en él y lo llevara a Bogotá para hacer parte de sus divisiones menores.

En Santa Fe debutó profesionalmente al mando de Jorge Luis Pinto, quien con su muerte se ha mostrado muy afectado, pues consideraba a Freddy Eusebio Rincón como un hijo y a quien siempre ha puesto como ejemplo de trabajo honesto y con llegada al éxito.

Su gran nivel en Santa Fe hizo que América de Cali pusiera sus ojos en el Coloso y en 1990, antes de ir al Mundial de Italia, fichó con el cuadro escarlata. Estuvo hasta 1993 con los americanos y se coronó campeón de la Liga en 1990 y 1992.

Salida internacional

Su buen nivel lo llevó a Palmeiras apenas por seis meses, pues Napoli de Italia se dejó conquistar por lo que veía en Freddy Rincón y lo fichó en 1994. El colombiano jugó apenas 28 partidos y encajó siete goles en su paso por el fútbol italiano, y decimos apenas porque en ese momento, cuando era figura, uno de los grandes de España se fijó en él.

Posteriormente pasó a hacer historia en el Real Madrid, pues se convirtió en el primer colombiano que firmaba con el cuadro merengue. No obstante, no le fue muy bien en la Casa Blanca, apenas disputó 21 partidos y no marcó ningún gol.

Regreso a Brasil y consagración mundial

En 1996 Freddy Rincón regresó al fútbol donde le iba muy bien. El colombiano se vistió nuevamente con la camiseta de Palmeiras, aunque fue un paso breve, pues en 1997 fichó con Corinthians, el equipo que lo llevó a lo más alto de su carrera.

En el Timao, Freddy Rincón se consagró como uno de los ídolos del club. Llegó a ser capitán y lideró al equipo cuando levantaron el título del primer Mundial de Clubes que se disputó, en el año 2000, y en el que su equipo venció en la final al Vasco Da Gama en el Maracaná. Freddy Rincón Rincón pasó por Santos y Cruzeiro también en Brasil.

En 2001 jugó su último partido con la Selección Colombia y regresó a Corinthians para retirarse en 2004, con lo que cerró una exitosa carrera en la que fueron más los buenos momentos que las desilusiones.