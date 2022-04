Estás dejando claro que vas negociar con corruptos: Gutiérrez a Petro

Revuelo político ha generado la visita de Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, al exsenador Iván Moreno, vinculado al escándalo del Carrusel de la contratación, en la cárcel la Picota. Encuentro que fue confirmado por el propio aspirante presidencial.



“Él no es narco, no es parapolítico, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que yo he propuesto, que es el perdón social, y eso se está discutiendo en las cárceles”, indicó Gustavo Petro en entrevista con la W Radio.



Este hecho provocó la reacción del candidato presidencial, Federico Gutiérrez, quien cuestionó el concepto de “perdón social” que usó el candidato Gustavo Petro para explicar dicha reunión y que ha venido manifestando en los últimos meses.



“Tú hermano visita a tú socio político Iván Moreno, que está en la cárcel de La Picota por el Carrusel de la contratación y vos decís que están hablando de perdón, ¿será más bien que lo queres absolver a cambio de votos?, así vas a hacer entonces con todos los corruptos que te rodean? Ya vamos viendo que te haces el bobo con los peores corruptos de este país porque te ponen votos”, indicó Federico Gutiérrez.

Gutiérrez, en un vídeo publicado en redes sociales, aseguró que con él no habrá perdón para los corruptos.



“Una reflexión, cuando hablamos de perdón, tú prioridad entonces es empezar por perdonar a los más corruptos y los más violentos, gente que con todos los privilegios decidió delinquir y robarnos la plata y la tranquilidad a los colombianos. No señor, si vamos a hablar de perdonar empecemos por quienes han sido víctimas, quienes nacieron y crecieron en condiciones de vulnerabilidad y pobreza y que no tenían otra opción. Si vamos a hablar de perdón empezamos por quienes por quienes se equivocaron, no por quienes han cometido crímenes a conciencia y porque les da la gana de robarse la plata de la gente. Conmigo nada de perdón para los corruptos, al contrario, cárcel y muerte política”, añadió.



Y añadió: “Petro, le estás dejando claro a Colombia que vas a negociar con corruptos”.