Klopp: "Luis Díaz no puede dejar de sonreír en los entrenamientos"

El Liverpool parece un equipo hecho para Luis Díaz. El técnico de los Reds, Jurgen Klopp, habló del colombiano en rueda de prensa previo al partido que define el paso a semifinales de la Champions League y destacó el buen momento del colombiano.

Desde su llegada al Liverpool, Luis Fernando Díaz se ha convertido en una pieza clave de Klopp y ha sabido asumir su rol, a veces como titular y otras como suplente. El colombiano es utilizado por el técnico dependiendo del rival que tiene enfrente.

En Champions League, justamente, el alemán confió en el pasado de Luis Díaz enfrentando al Benfica y lo aprovechó para ponerlo como inicialista en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League.

Luis Díaz cumplió y en la ida confirmó por qué es un rival de peso contra Benfica. El colombiano, que en su pasado nunca ha perdido contra el club portugués (6 victorias y 2 empates), marcó uno de los goles de la victoria en la ida y además participó en otros goles con asistencia.

En la rueda de prensa previa al partido que define al clasificado a semifinales este miércoles, Jurgen Klopp nuevamente habló de Luis Díaz y destacó su rápida adaptación, además la alegría que ha mostrado por vestir la camiseta de Liverpool.

"No puede dejar de sonreír en el entrenamiento, es una locura. No sabíamos qué tan rápido se adaptaría. Todos los jugadores que hemos fichado en los últimos años están felices. No es el peor lugar del mundo aquí. Luis Díaz no está aquí, pero el hecho de que realmente disfrute entrenar es genial", dijo Klopp.

El técnico del Liverpool fue uno de los que se deshizo en elogios hacia el guajiro por su gran actuación contra Benfica, lo que explica la posible titularidad del delantero contra Benfica en Anfield este miércoles en el partido de vuelta.

El duelo que cierra la llave se vivirá este miércoles a las 2:00 de la tarde, hora colombiana, en Anfield, y usted podrá disfrutar la transmisión con El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.