Manchester City vs. Liverpool: Klopp define los titulares, Díaz es suplente

Liverpool con un Luis Díaz motivado por el partidazo que jugó entre semana en Champions visita este domingo al Manchester City, en un duelo importante en medio de la definición por el título de la Premier League.

La pelea entre los dos primeros de la tabla de la Premier League está que arde. Manchester City es el líder, pero solamente le lleva un punto al equipo de Luis Fernando Díaz, quien entre semana fue elegido jugador del partido y estuvo en el equipo de la fecha en la Champions League, gracias al gol y la asistencia contra Porto en cuartos de final.

Liverpool tiene la buena racha de llevar 10 victorias consecutivas en la Premier, diferente al Manchester City, que aunque es líder, apenas tiene cuatro partidos sin perder, con tres triunfos y un empate.

Le puede interesar:

El choque entre el líder y su perseguidor será a las 10:30 de la mañana este domingo, pero está marcado por los elogios que fueron protagonistas de lado y lado en los últimos días antes del encuentro.

Si bien es cierto que todavía faltarán seis jornadas para que se defina al campeón de la Premier, lo cierto es que el partido enmarca una clara opción del Liverpool de ponerse en la cabeza e intentar pelear por no soltarla, mientras que los ciudadanos esperan aferrarse a la primera casilla hasta que termine la temporada.

"Jurgen como entrenador ha sido el rival más grande que jamás he tenido en mi carrera y creo que lo que los dos equipos proponen es bueno para el fútbol. Me acordaré de mi etapa aquí cuando me esté retirando jugando al golf, me acordaré de que mi mayor rival fue el Liverpool, eso es seguro", dijo Pep Guardiola en la previa del partido.

Klopp no se quedó atrás y fue más que generoso con su colega, al que considera el mejor entrenador del mundo: "Muchas gracias, pero no es así. Me gustaría poder decir que soy el mejor, pero no es verdad".

Luis Díaz podría ser una carta importante en el planteamiento de Jurgen Klopp. Si bien el colombiano no es titular indiscutido de Klopp en Liverpool, ha demostrado tener las capacidades para desequilibrar los partidos.

El colombiano, además, ya sabe lo que es marcarle al Manchester City. Lo hizo con la camiseta del Porto, su anterior club, en la fase de grupos de la Champions League la temporada pasada.

El guajiro, aunque no ganó el partido con su ex club, sí logró marcar el único gol en contra para los ciudadanos, además, lo hizo en el Etihad Stadium, donde este domingo volverá a buscar encajar un gol en la red del City.