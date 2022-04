Galaxy Book2 Pro, S22 y S22+: Dispositivos amigables con el medio ambiente /

Samsung le apostó al medio ambiente a través de sus campañas Going Green y Galaxy for the Planet, en donde la compañía busca tener un menor impacto negativo en el planeta. Este objetivo lo hacen a través de productos que contienen materiales reciclados, así como de empaques sostenibles.

Los últimos productos que Samsung lanzó al mercado hacen parte de la serie Galaxy y fueron pensados para ser amigables con el medio ambiente. El Galaxy Book 2 Pro, el S22 y el S22+ tienen una ventaja sobre otros dispositivos, pues están a la vanguardia en un mundo en el que la sostenibilidad y la economía circular se está implementando.

Por un lado, los celulares S22 y S22+ se caracterizan por estar compuestos por un 20% de plástico reciclado de redes de pesca encontradas en el mar. Al mismo tiempo, el Galaxy S22 es empacado con papel 100% reciclado.

Por otro lado, el computador Galaxy Book 2 Pro cuenta con algoritmos que extienden los ciclos de vida de la batería, es decir, se reduce la necesidad de reemplazarla cada cierto tiempo. De igual forma, los paneles AMOLED tienen la certificación de oro GREENGUARD de productos ecológicos de Underwriters Laboratories al caracterizarse por minimizar las emisiones de VOC. Asimismo, el soporte del panel táctil y el soporte interior están fabricados con redes de pesca recicladas; y el computador esta empacado en cajas de papel sostenibles.