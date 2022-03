Roy confía en que alianza con Gaviria se concrete después de Semana Santa

A dos meses de las elecciones de primera vuelta, el 29 de mayo, aumentan las reuniones entre los candidatos presidenciales y los distintos líderes políticos. El expresidente y actual jefe del Partido Liberal, César Gaviria, ha sido uno de los más activos en ese sentido.



Previo a las consultas del 13 de marzo, Gaviria sostuvo un encuentro con Gustavo Petro, quien finalmente ganó la contienda de su coalición, el Pacto Histórico. Pese a ello, unas declaraciones de Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial, en contra de Gaviria, hicieron que el expresidente diera por terminados los acercamientos con Petro.

Posteriormente, se confirmó que el exmandatario tendría otra reunión con el candidato Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, y a quien el excandidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, se adhirió para apoyar su campaña. El encuentro se pactó para el miércoles 30 de marzo, en horas de la tarde.



Pese a ello, horas antes de iniciar el encuentro con Gutiérrez, Gaviria recibió al senador y miembro del Pacto Histórico, Roy Barreras, con quien discutió temas programáticos para el país, en el caso de un eventual gobierno de Petro.



“Hemos terminado una cálida y productiva reunión con el expresidente Cesar Gaviria. Restablecida la comunicación, avanzaremos en la revisión de los puntos programáticos que el Partido Liberal ha denominado líneas rojas, que son totalmente compatibles con el programa de Gustavo Petro”, afirmó.



Estas ‘líneas rojas’ de las que habla el expresidente son no llevar acabo una constituyente, tampoco contemplar la reelección, y consultar la gradualidad que tendrán las reformas en materia de transición energética, económica, pensiónale y de salud.



Por lo mismo, Barreras señaló que “habrá un documento de respuesta, y nosotros esperamos que después de Semana Santa le podamos dar al país esa buena noticia, de un gobierno liberal y progresista".



En concordancia con lo dicho, el senador Barreras anunció que habrá un nuevo encuentro entre Gustavo Petro y el expresidente Gaviria. No obstante, no precisó la fecha en la que este se llevaría a cabo.