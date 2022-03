Concepto obligaría a De la Calle a apoyar canditatura de Ingrid Betancourt

Este miércoles se conoció una resolución del ministerio del Interior que obligaría a Humberto de la Calle a hacer campaña por Ingrid Betancourt, candidata de Verde Oxigeno, porque, según el concepto, de respaldar a otro aspirante incurriría en doble militancia.

“La consecuencia que sí tiene el retiro del Partido Verde Oxígeno de la mencionada coalición es que el candidato De La Calle, ya NO puede apoyar candidatos o precandidatos a la Presidencia distintos a los de su Partido, excepto que su partido de origen No lo(s) tenga(n) y lo haya dejado libre para dar ese apoyo. De lo contrario, podría estar incurriendo en doble militancia”, señala el concepto del ministerio del interior.

La discusión se generó a raíz del retiro de Íngrid Betancourt y su partido Verde Oxígeno de la coalición Centro Esperanza, colectividad que le había otorgado el aval a De la Calle para ser candidato al Senado de la República. Ante ese panorama De la Calle había solicitado un concepto a varias entidades sobre si incurría en doble militancia en caso de que apoyara un candidato presidencial distinto.

“Yo había consultado al Consejo Nacional Electoral sobre la posibilidad de la doble militancia, pero no resolvió nada y la consulta fue resuelta por el Ministerio del Interior. Allí se dice que no puedo apoyar a ningún candidato por fuera del Partido Verde Oxígeno, que recordemos es el partido que apoya a la doctora Ingrid Betancourt, incluso dice que me podrían dejar en libertad si no existiese candidato de Oxigeno Verde, como de hecho existe”, indicó De la Calle.

Agregó que “se ha creado una situación muy difícil. Algunos juristas están de acuerdo con esa opinión del Ministerio del Interior porque en cuando podría haber discusión jurídica pues la norma es clara y en efecto dice eso, entonces se me presenta una situación compleja”.