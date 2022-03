Estéreo Picnic 2022: Foo fighters, el plato fuerte del inicio del festival /

Tres años después de su último concierto en el país, incluidos dos años de restricciones por cuenta de la pandemia que trajo el COVID19, los Foo Fighters regresan a Bogotá para un nuevo encuentro con sus seguidores, ahora haciendo parte del cartel del Festival Estéreo Picnic.

La banda norteamericana liderada por Dave Grohl llega a Colombia después de sus compromisos en México durante el Vive Latino, y en Argentina y Chile como parte de la gira Lollapalooza en Latinoamérica. Su esperado show se realizará el viernes 25 de marzo desde las once de la noche en la tarima principal del festival.

La comunidad Foo Fighters Colombia activa desde el 2011, planea sorprender nuevamente a los Foo Fighters realizando flashmobs durante el show, y así seguir demostrando su cariño y gratitud a la banda.

En esta oportunidad, la comunidad invita a todos los asistentes al concierto a ser parte de tres acciones / (flashmobs), planeados desde el ingreso de la banda al escenario, así como cuando interpreten la canción 'Times Like These,', posiblemente la primera canción del show), encender la linterna del celular durante el coro, para que todo el escenario se convierta en una sola luz blanca.

Durante la canción 'Medicine at Midnight', los asistentes al concierto activarán la luz de su celular para iluminar todo el espacio. Además, usarán la luz de la pantalla del celular con los colores similares a las del álbum (rojo, azul y fucsia), simulando los colores del décimo álbum de estudio del mismo nombre, en caso que no canten dicha canción se daría este Flashmob en 'Shame shame' o en 'Not son of mine' canciones del mismo álbum.