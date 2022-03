Daniella Alvarez ahora tendrá que usar silla de ruedas y explicó por qué

Daniella Alvarez fue tendencia hace ya varios meses por su lucha y ejemplo, debido a que tuvo que sufrir la amputación de su pierna izquierda. Ahora, confirmó que deberá usar silla de ruedas por un tiempo.

Lea más

Aunque no tiene nada que ver con la amputación, la modelo colombiana confirmó que usará silla de ruedas por un tiempo por una herida que sufrió en la parte baja de su pie derecho.

"Me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar", contó.

Esto calmó a los fans, quienes pensaron que pudo haber sido algo más grave de salud para esta famosa modelo.