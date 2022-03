Jugadores de la Selección Colombia con riesgo de perderse el último partido

La Selección Colombia afrontará un decisivo reto este 24 y 29 de marzo cuando afronte los dos duelos finales de las eliminatorias al Mundial ante Bolivia y Venezuela, donde la victoria en ambos encuentros es más que una necesidad.

El primer juego de las dos finales que enfrentará el equipo de Reinaldo Rueda será este jueves ante Bolivia, una selección que llega mermada y con la mayoría de sus convocados pertenecientes a categorías menores, pero que irá en busca de hacerle daño a la Tricolor.

No obstante, la Selección Colombia se deberá cuidar de no perder a jugadores clave para el encuentro final ante la Vinotinto de José Pekerman. Un total de 9 futbolistas llegan avisados al compromiso ante el equipo verde, que de recibir una amarilla, probablemente durante el fin de semana estarían volviendo a sus clubes y no estarían el martes en territorio venezolano.

Esta es la lista: David Ospina, William Tesillo, Daniel Muñoz, Juan Guillermo Cuadrado, Matheus Uribe, James Rodríguez, Miguel Borja, Luis Díaz y Rafael Santos Borré.

Por otra parte, los ojos de Colombia también estarán centrados en lo que pase en los duelos entre Uruguay ante Perú y Brasil contra Chile por la fecha 17, mientras que para la decisiva jornada 18, las miradas también estarán puestas en el Chile vs. Uruguay y Perú vs. Paraguay, ya que son duelos donde Colombia necesita que se presenten los resultados convenientes para poder clasificar al Mundial de Catar.