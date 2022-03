Karma al 100: Lo iban a robar, pero no sabían que era un artista marcial

Cámaras de seguridad de un local en Moquegua, Perú, captaron el momento en el que dos hombres ingresaron al establecimiento con el fin de robar.

Cómo lo reseñan medios locales, en el gimnasio que iba a ser atracado se encontraba Jonathan Alarcón (Instructor), un artista marcial que trabaja en el sitio y que utilizó todo su conocimiento en combate para evitar la premisa de los asaltantes.

El hecho ocurrió hacia las 11 de la noche del pasado 18 de marzo de 2022, cuando Jonathan se encontraba cerrando el establecimiento:

“Ya habíamos cerrado el gimnasio y cuando me disponía a retirarme ingresaron dos personas a preguntarme sobre las clases. Los invité a sentarse y no quisieron. Uno de ellos salía a mirar hacia la calle e intuí que no tenían intereses sobre los servicios”, afirmó Alarcón al medio 24 Horas de Perú.

Le puede interesar:

Cómo se ve en el video, uno de los asaltantes se acercó al Jonathan e intentó sacar un arma, pero el instructor lo evitó rápidamente.

“Vi que el que estaba afuera le hizo una señal y el que estaba adentro se metió la mano en el bolsillo, por lo que creí que iba a sacar un arma. Lo único que hice fue darle un golpe y sabía que el otro venía a acorralarme”, señaló.

Pero Alarcón aun no estaba fuera de peligro: “Lo reduje y traté de ahorcarlo, pero su amigo se levantó y cogió un cuchillo. Ahí decido soltarlo y cojo una almohada para defenderme”.

Al ver cómo se defendía Alarcón, los dos asaltantes desistieron de su intento de robo y se fueron del sitio rápidamente.