Le recordó a Karol G: Anuel AA golpeó a DJ en una discoteca

A pesar que han pasado varias semanas, y que Anuel AA ya tiene otra pareja, parece ser que aún tiene problemas conque le recuerden a su expareja la cantante colombiana Karol G.

Esta vez el artista de reguetón fue noticia cuando fue a disfrutar un rato de la rumba en Orlando (Florida) Estados Unidos, el DJ al percatarse de de Anuel AA puso éxito tras éxito del puertoriqueño, pero al final le dio play a una canción del la colombiana Karol G.

Al escuchar "Mamiii" de Karol G, Anuel AA rompió en cólera y le lanzó a la distancia un cubo de hielo al DJ.

"No es nada que yo planeé, él llegó de sorpresa y empecé a tocar toda la música de él, pero la gente me estaba pidiendo 'Mamiii' y el público es el que manda", dijo el DJ, quien no sabía quién le había tirado el cubito de hielo, pero que se enteró tiempo después gracias al video que circula en redes sociales.

Por último, añadió que Anuel AA no fue profesional, y que - si él fuera el reguetonero- hubiera escuchado la canción y la hubiera "perreado" con su pareja.