Vecinos pillaron a Simón, de Morat, en relaciones sexuales con Nath Campos

Morat es una agrupación que creció aún más en los últimos meses, logrando incluso cinco sold outs en sus presentaciones de las recientes semanas en Bogotá. La banda está integrada por varios artistas, entre los que está Simón Vargas.

El bajista y cantante también tiene tiempo para su vida personal y ha sido parte de temas virales en redes sociales gracias a su relación con la youtuber Nath Campos, quien meses atrás denunció publicamente un abuso sexual de Rix, youtuber mexicano.

Lea más:

Tras este difícil momento, Nath aprovecha su día a día junto a Simón y son una de las parejas más famosas de la actualidad.

Ahora, en entrevista con el canal de YouTube Pinky Promise, Nath Campos contó cuando viajó a Bogotá y estuvo con Simón, relatando que ella prefiere cerrar las cortinas de las habitaciones, algo que a él poco le interesa. Luego, minutos después, contó el vergonzoso momento en el que estaban teniendo relaciones sexuales y los vieron los vecinos por la ventana.

"No quiero pasearme desnuda con la cortina abierta, pero a Simón le vale ver... Una vez estábamos Simón y yo (teniendo relaciones) y le dije que cerrara la cortina, porque había un edifico al frente, pero él me decía que nadie nos iba a ver. La cortina estaba completamente abierta. Luego el hermano de Simón, Martín, nos golpeó la puerta y nos dijo: dicen los vecinos que cierren la cortina. No saben la pena que me vio, para empezar por qué tu hermano me dice esto", contó.