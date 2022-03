Morelo a los hinchas: "No sé qué más hacer para que vayan al estadio"

Independiente Santa Fe se volvió a meter a los ocho de la Liga y con un espectáculo de Wilson Morelo consiguió una victoria ante Atlético Bucaramanga en la fecha 12, pero con una pobre asistencia al estadio El Campín.

En total fueron 5.435 los asistentes al estadio Nemesio Camacho este lunes 21 de marzo y aunque el horario no ayudaba, pues se disputó a las 8:15 de la noche y justamente en un día festivo, los hinchas no acompañaron lo suficiente al León.

En la rueda de prensa tras el triplete que marcó con Atlético Bucaramanga, Wilson Morelo confesó que es difícil ver la poca afluencia de público cuando Santa Fe juega de local, aunque agradeció a los hinchas que, aunque pocos, lo aplauden y ovacionan en el estadio.

"Yo con el hincha me quedo sin palabras, siempre me muestran ese cariño y amor, ya sea en el estadio o en las redes sociales o cuando voy por la calle caminando, eso me llena. Yo trato de devolverles todo eso dentro de la cancha, es el mejor lugar donde puedo devolverles tanto cariño", manifestó.

"Yo soy uno de los jugadores que estoy muy cerca a la gente y por mis redes sociales siempre los invito a que puedan venir, ya no sé qué más hacer. Sabemos que el hincha de nosotros es de muchas emociones, espero que con esta victoria, invitarlos a que nos acompañen, esto no es solamente de nosotros y los directivos, sino que esto es una familia y esto lo sacamos adelante todos. La situación del país no está muy fácil, y a los que vienen acá agradecerles porque vienen en un horario muy difícil, la invitación es que el próximo partido nos acompañe, qué lindo poder jugar siempre con más gente en el estadio", agregó.