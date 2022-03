Frank Fabra: "Tengo la fe y la confianza de que lo vamos a lograr"

Frank Fabra, lateral izquierdo de Boca Juniors y quien reaparece en la nómina de convocados de la Selección Colombia en esta doble jornada de las Eliminatorias, se mostró optimista en lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Fabra mostró su alegría por regresar al combinado nacional tras su participación en la Copa América del 2021. "Contento de estar acá, no hay nada más lindo que estar acá y competir por un puesto".

Al respecto añadió: "vengo a aportarle al equipo y a mis compañeros para que podamos hacer la mayor cantidad de puntos posibles y lograr el objetivo".

"Se me hizo un poco difícil ver la Eliminatoria de lejos, más cuando en la pasada Eliminatoria estuviste en todos los partidos", concluyó.

El lateral de 31 años no contempla que la Selección se quede fuera del Mundial. "No pienso en no estar en el Mundial, tengo la fe y la confianza de que lo vamos a lograr, hasta el último momento. Mucho positivismo de que lo vamos a lograr, si lo pienso va a ser así".

"Están las herramientas, los jugadores, jugadores que están pasando por un buen momento en sus clubes. Vamos a confiar en nuestros compañeros que vamos a lograr los 6 puntos y se nos van a dar las cosas", añadió.

Fabra concluyó sobre la fórmula de Colombia para lograr la clasificación. "Primero debemos ganar, encarrilar el primer partido contra Bolivia y luego pensar en Venezuela. Tenemos la ventaja de jugar en casa para meter presión".

En la presente Eliminatoria, Frank Fabra ha disputado dos partidos con la Selección Colombia, el triunfo 3-0 ante Venezuela y la caída 6-1 ante Ecuador.