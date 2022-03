¿Qué se sabe sobre la aplicación de una cuarta dosis en Colombia?

La evidencia científica sobre la necesidad de aplicar una cuarta dosis contra COVID-19 en Colombia aún no es contundente; sin embargo, han surgido rumores luego de que se anunciara la aplicación de una tercera, y se conociera que otros países como Israel, Chile, Dinamarca, Hungría y Suiza, ya empezaron a administrar la cuarta.

Pese a eso, Carlos Álvarez, infectólogo coordinador de estudios COVID delegado por la OMS para Colombia precisó en medio de una entrevista con Colprensa: “hablar de la cuarta dosis en este momento puede ser prematuro, pero es posible que en las siguientes ocho semanas tengamos información mucho más certera que nos pueda ayudar a tomar decisiones sobre una cuarta dosis, si es necesario, en una población determinada, en toda la población o en nadie”.

Aunque, según dijo, el escenario más probable es que nadie tenga que recibir una cuarta dosis en el país. E incluso, ya hay quienes dicen que el fin de la pandemia se cerca, tal y como indicó la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina.

Sin decir esto que el Gobierno esté pensando en detener su plan de vacunación, por el contrario, se fortalecerá la búsqueda activa de ciudadanos que no hayan iniciado o completado dicho proceso, pues como señaló el delegado de la OMS “Algunas personas que no se han querido vacunar lo hacen, no tanto porque tengan una convicción de lo que se llama comúnmente antivacunas, sino porque les da hasta pereza ir a hacer una fila o tienen otras prioridades”.