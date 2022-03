Charly García se encuentra hospitalizado con pronóstico reservado

Charly García fue internado en un centro médico de Buenos Aires, Argentina, tras sufrir un accidente doméstico, según confirmó este miércoles, 9 de marzo, la agencia de comunicaciones del artista.

Por medio de un comunicado, se informó que el músico se encuentra en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento desde el pasado 22 de febrero, debido a una "quemadura extensa en el miembro inferior izquierdo ocasionada por un accidente doméstico".

Por ese motivo, el artista requirió "múltiples curaciones por el equipo de cirugía plástica", además de sufrir "complicaciones clínicas" propias de este padecimiento.

"Su pronóstico es reservado. Continuará con el mismo plan terapéutico", se afirmó en el comunicado, donde se incluye un agradecimiento del músico a todo el personal sanitario que lo está tratando.

Charlie García, de 70 años, es una de las figuras más representativas del rock argentino, autor e interprete de canciones como No me dejan salir, Hablando a tu corazón, Demoliendo hoteles, Los Dinosaurios, No estaría mal y Rezo por vos.

Su última aparición pública fue el pasado 23 de octubre con motivo de su cumpleaños, para dar un concierto en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.