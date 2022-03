¿Qué dice la historia sobre la conmemoración del Día de la Mujer? /

Ya pasaron 114 años, pero los reclamos son similares a los actuales: miles de mujeres siguen exigiendo ser tratadas con igualdad y porque sus derechos valgan en el mundo.

Este martes 8 de marzo se conmemora una fecha más para recordar este mismo día pero del año 1908, cuando 15 mil mujeres marcharon por Nueva York y 129 trabajadoras de una fábrica estadounidense realizaron una huelga para reclamar tener los mismos derechos que sus compañeros varones, la misma paga por igual tarea y una jornada laboral de menos de 10 horas.

La huelga terminó en tragedia, debido a que el dueño de la fábrica cerró las puertas del establecimiento para disolver la protesta y un incendio terminó con la vida de las obreras, que en esta fecha son conmemoradas con el propósito de honrar su trabajo por derribar las barreras de género en el mundo.

Leer más:

Esta fecha es oficial en al menos 20 países, incluidos Cuba, Laos, Rusia, Afganistán y Vietnam, pero aquí le contamos la historia de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

- Marzo de 1908: Se produjo la muerte de más de 140 mujeres trabajadoras, en un incendio en la fábrica textil Cotton de Nueva York.

- 1910: Durante el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas celebrado en Copenhague (Dinamarca), Clara Zetkin y Kate Duncker propusieron celebrar un Día Internacional de la Mujer.

- El 19 de marzo de 1911: Se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza, donde se exigió además del derecho al voto y al trabajo digno, la ocupación de cargos públicos por parte de las mujeres, a la formación y a la no discriminación laboral.

Casi una semana después, el 25 de marzo se produjo la muerte de más de 140 trabajadoras durante un incendio de la fábrica Triangle, en Nueva York.

- En 1917: Tras la muerte de millones de soldados rusos en la guerra, las mujeres se declararon en huelga para demandar "pan y paz". Perofue el 8 de marzo cuando el zar abdicó y se creó un gobierno provisional que concedió el derecho de voto a las mujeres.

- El 24 de octubre de 1945: Entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas.

- En 1972: La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer, y en 1977 proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

- El 24 de octubre de 1975: Las mujeres islandesas protagonizaron una huelga feminista y tomaron las calles para reivindicar la igualdad de género.

- El 2 de julio de 2010: Se creó la ONU Mujeres por la Asamblea General de las Naciones Unidas pero se puso en marcha hasta enero de 2011.

- El 8 de marzo de 2015: Miles de personas participaron en Nueva York en una marcha en favor de la igualdad de género enmarcada en una campaña de Naciones Unidas denominada "Por un planeta 50-50 en 2030".

- En 2018: La ONU llamó a aprovechar el impacto de movimientos como #Me Too y #Time's up -impulsados por actrices de Hollywood contra el acoso sexual y la discriminación- y otras campañas, para dar pasos concretos y lograr la igualdad de género.

Por lo que en esta fecha, colectivos feministas se manifiestan en las principales ciudades del mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.