Jugadores del Cali en defensa de Dudamel: "Tenemos pena, esto no es por DT"

Deportivo Cali ha sido la gran decepción de esta Liga Colombiana. El campeón actual no muestra imagen del equipo que levantó el título y la crisis ya ha comenzado a levantar rumores de la posible salida del técnico Rafael Dudamel.

Este sábado, el Deportivo Cali en su estadio recibió a su eterno rival América y los 'escarlatas' consiguieron un épico triunfo al ganar por la mínima diferencia ante un cuadro 'azucarero' que tenía dos jugadores más.

Ya son siete las derrotas del Deportivo Cali en lo que va de la Liga, apenas ha podido ganar dos partidos y empató uno más. Es uno de los coleros del campeonato y a mitad de camino con 7 puntos parece cada vez más complicada su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Le puede interesar:

A la rueda de prensa después de la derrota no salió solamente un jugador y el técnico, como es usual. Por el contrario, toda la plantilla acudió ante los medios con la única intención de respaldar a su técnico Rafael Dudamel.

"Venimos a colocarle el pecho a la situación, sabemos lo difícil que es este resultado, tenemos pena con la hinchada, pero aquí estamos tratando de dar la cara y levantar, vamos a seguir por ese camino", dijo el capitán Michael Ortega.

"Uno entiende al hincha, pero debemos seguir, tenemos dos semanas que nos van a caer bien, el profe no tiene nada que ver acá, por eso vinimos nosotros, trataremos de levantar, yo sé que la gente está molesta, no van a creer, pero acá estamos, poniéndole el pecho a la situación", continuó.

"Lo respaldamos 100%, por eso estamos acá, la situación no se está dando. Llegamos y llegamos y no tuvimos de pronto la claridad. Tuvimos a América sometido, pero hay que tener un poco más de suerte en el fútbol también". añadió.

A su vez, Ortega no evitó hablar de la "injusta" sanción que sufrió el capitán Teófilo Gutiérrez, justamente para este clásico.

"Mucha gente quiere que nos vaya mal porque somos el campeón. Me siento muy triste por la injusticia que cometieron con un jugador de nuestra familia que es Teo. No sé qué tienen contra nosotros, el país está vuelto nada con tantas injusticias, hay muchas cosas que no están bien y el fútbol no puede ser de esas. Lo sentimos mucho, fue un golpe muy duro, pero bueno, hay que levantarnos, lo que venga lo vamos a tomar con toda la responsabilidad", manifestó.

"El equipo se entregó al máximo, esto no es de entrenador, nosotros somos los que salimos a la cancha, pero vamos a luchar hasta el final", añadió.