'Morumbí': "No es quedarme en el pasado, es recordar un bonito momento"

Luis 'Morumbí' Zapata quedó en la memoria de los hinchas de Millonarios con su mítico gol ante Sao Paulo en la Copa Sudamericana del 2007. A propósito del enfrentamiento de los azules contra Fluminense, recordó en El VBar Caracol esa anotación.

"Todavía me dicen 'Morumbí', incluso cuando hablo con amigos de ese tiempo, de ese equipo, siempre me dicen 'Morumbí', no Zapata. Los hinchas que me encuentro de vez en cuando también, es un lindo recuerdo. Siempre que escucho ese apodo me transporta a ese día", contó.

Le puede interesar

"Cuando el profe Mario (Vanemerak) me llama al campo la idea no era salir al ataque, sino mantener el cero porque era un gran resultado que estábamos sacando. Pero en una de esas jugadas que se dio natural, se dio para salir al ataque y Ciciliano, sabiendo la calidad que tenía, me da tremendo pase y lo único que pienso es en correr, correr. Cuando le di un segundo toque a la pelota ya estaba en frente del arquero y salió un bonito gol", añadió.

Esa fue la primera victoria de Millonarios ante un club brasileño en su territorio, el equipo dirigido por Mario Vanemerak llegó hasta la semifinal, donde fue eliminado por el América de México.

"Ese gol es inolviable, lo recuerdo como si fuera ayer, cada momento, cada instante. Se le pone a uno la piel de gallina. Han dicho algunas personas que no quedarse en el pasdo, no es quedarme en el pasado es recordar un momento bonito que tuvimos la oportunidad de disfrutar como futbolistas", manifestó.

"En ese momento lo que pensábamos era hacer historia. Teníamos un grupo de jugadores competitivos como Gerardo Bedoya, Gonzalo Martínez, Andrés Mosquera, Ricardo Ciciliano, entre otros. Eran un examen estar con ellos en el banco", agregó.

Después de retirarse, 'Morumbí' adquirió la licencia en Estados Unidos, se quedó viviendo allá y actualmente está dedicado a la formación de jugadores.