Amenazan a una de las fiscales que investiga a miembros de La Primera Línea

La fiscal especializada Silvana Uribe denunció amenazas en su contra luego de haber llevado ante los jueces a ocho supuestos miembros de la denominada “Primer Línea” en Nariño, involucrados en actos de terrorismo, agresiones a la Fuerza Pública y vandalismo.

“El pasado jueves recibí un mensaje de texto a mi celular donde me decían “perra hp” prácticamente tiene que quedarse quieta con lo que está haciendo, sabemos dónde vive usted, su familia vive en el Valle del Cauca, la tenemos ubicada y si no quiere ser parte de este movimiento no se active más o la vamos a mandar a dormir con los angelitos”.

No es la primera vez que a la fiscal Uribe la amenazan de muerte. La última amenaza fue por haber denunciado a funcionarios involucrados en el caso ‘narcofiscales’.

“En septiembre de 2019 me encontraba en Cali, Valle, esas denuncias consistían en que tenía que renunciar en 24 horas a mi cargo, si no, que me mataban a mí y a mi familia. Allá manejaba unos asuntos delicados en contra de bandas criminales dedicadas al homicidio y el narcotráfico, adicionalmente denuncié a dos fiscales especializados por actos de corrupción en mi contra”, dice la denuncia que interpuso la funcionaria judicial.

Asegura que también iniciaron una campaña de desprestigio en su contra en las redes sociales como una supuesta corrupta, sin embargo, los procesos penales de ese caso indican que la fiscal Silvana es una de las víctimas.

“Los comentarios que se han suscitado en redes sociales, en las páginas de La Primera Línea, sobre todo en Pasto quieren poner en entredicho mi buen nombre y mis funciones desplegadas como representante del ente acusador”.

Uno de los testigos en contra de los ocho miembros de la Primera Línea investigados en esa zona del país también fue amenazado.

