James revela por qué se fue del Bayern y lamenta haber llegado al Madrid

Una vez más, el volante de la Selección Colombia James Rodriguez, dejó varias 'perlas' sobre su pasado en en el Bayern Munich y el Real Madrid, luego de unas declaraciones en su canal de Twitch, donde reveló cuáles fueron los motivos por las que se dio su salida del club alemán.

James que parecía tener un buen nivel y continuidad durante su estadía en el Bayern, fue perdiendo protagonismo tras la salida de Jupp Heynckes y la llegada de Nico Kovac, lo que precipitó su salida del club más ganador de Alemania.

“Cuando estuve en Bayern tuve dos años muy buenos, jugué a un muy buen nivel al lado de grandes jugadores, así que fue un equipo top en el que disfruté mucho jugar allí. Al final la vida es de experiencias y es importante aprender de eso ya sean buenas o malas. En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso", señaló el judaor.

Así mismo, luego de su experiencia en Alemania, existió la posibilidad de llegar al Atlético de Madrid, sin embargo, este fichaje se esfumó al parecer por la injerencia del Real Madrid según comentó el futbolista que actualmente milita en el Al Rayyan de Qatar.

“Tuve la opción de ir a un equipo del que ya todos saben con el que tenía todo acordado, pero no se dio. Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y mi hija. Cuando me fui de Bayern tenía todo arreglado con este equipo pero al final el Real Madrid no me dejó", contó el jugador.

Por otro lado, el colombiano se refirió al momento en el que llegue su retiro del fútbol, señalando: “a los 35 o 36 años es una buena edad, pero si me estoy sintiendo bien porque no jugar más, yo creo que uno debe dejar el fútbol pero no dejar que el fútbol te debe dejar a tí, es algo en que siempre he pensado”.