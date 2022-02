Quintero volvió al gol en Argentina y Arboleda vivió una terrible noche

River Plate consolidó su recuperación y venció de visita a Newell's Old Boys por 2-0 con un gol de Juan Fernando Quintero este domingo, en partido de la tercera fecha de la Copa de la Liga Argentina.

No la pasó bien el equipo 'Millonario' en la primera parte, en la que Newell's jugó con intensidad y le plantó batalla en cada porción del terreno.

Pero River cambió en el segundo tiempo y el ingreso del colombiano fue decisivo. 'Juanfer' abrió la cuenta al aprovechar un grueso error de su compatriota, el arquero Iván Arboleda, que dejó corto un despeje y le dejó servido el balón para el derechazo seco y rasante a los 71 minutos para el 1-0.

Le puede interesar

No fue el único error de Arboleda en una noche para olvidar, porque menos de cinco minutos después ofreció una floja respuesta a un remate frontal del paraguayo Robert Rojas (75) que terminó en el segundo tanto de River.

"Sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, pero estoy feliz porque el equipo ganó, pude ayudar y todos merecimos el triunfo. En el gol, el balón me quedó a mí y pude definir, fue bueno porque nos dio alivio. Yo me voy sintiendo muy bien, estoy volviendo, y me siento contento porque doy todo dentro del campo de juego y el equipo ayuda", dijo Quintero.

Con la victoria, River se sube al segundo puesto de la Zona 1.