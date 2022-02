James abre la puerta de salida: "Me gustaría irme ya a otro lado"

James Rodríguez reapareció en Twitch para responder las preguntas de los usuarios. El colombiano por fin ha mantenido regularidad en su club, ha participado en 6 partidos este año y no han vuelto a aparecer problemas físicos de gran relevancia.

"Estoy jugando, en lo personal estoy haciendo goles, pases, físicamente estoy bien. Vengo jugando como7 - 8 partidos en línea que no lo hacía hace 2 años y medio, eso es positivo también. Estoy feliz porque estoy jugando", dijo el '10'.

A pesar de esto no ocultó que busca otro futuro: "¿Qué me gustaría estar en otra parte? Sí, pero es lo que es y hay que ser positivo siempre". James llegó a Catar en septiembre de 2021 luego de su paso por el Everton donde Rafa Benítez no quiso contar con él.

Más adelante volvió a tocar el tema de Catar y fue más explícito cuando le preguntaron su quería continuar ahí: "Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé donde ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde podría ser? Donde me quieran obvio y donde me quieran poner".

Anteriormente aseguró que le gustaría regresar a Europa, que la Liga Italiana era la única que le faltaba. También mostró su admiración por la cultura de Estados Unidos y que si algún día jugará allí podría estar más cerca de su hija. Tampoco descartó jugar en algún equipo colombiano cuando "ya no cobre tan caro" y le puedan pagar.