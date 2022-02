Nairo: "Estoy en un buen momento de forma y hay que aprovecharlo"

Nairo Quintana se consagró este domingo con el título del Tour de Los Alpes Marítimos, su segunda victoria de carrera en lo corrido del 2022. El boyacense atribuyó este buen inicio de temporada a su "buen momento de forma".

"Es una alegría, he tenido un buen momento de forma y cuando tienes el buen momento de forma tienes que aprovecharlo. Este año he podido trabajar bien, el equipo ha hecho un gran trabajo, todos estamos contentos y si estamos contentos el trabajo brilla", destacó Quintana al final de la carrera.

El líder del Arkea Samsic también resaltó el hecho de conocer las carreteras, algo que le permitió arriesgar durante la jornada. "He vivido en Mónaco durante mucho tiempo, son carreteras en las que entrenó casi todos los días, tenía toda la confianza así que he intentado, he arriesgado, porque era muy lejos el ataque, pero bueno, el equipo ha trabajado muy bien para hacer el desgaste a Wellens y el equipo y hemos podido ganar".

Finalmente, Nairo comentó que buscará seguirse preparando de la mejor manera para afrontar la París-Niza: "seguimos trabajando para la París-Niza, necesitamos llegar en buena forma y poder hacer una buena carrera".