Piedad Córdoba rechaza acusaciones que la vinculan con la Farc-Política

La candidata al Senado de la República por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, respondió a numerosas acusaciones que han tenido relevancia durante los últimos días, asegurando que se trata de una persecución política hacia su candidatura.

En un comunicado la candidata argumenta que las pruebas presentadas por Andrés Alberto Vásquez Moreno, frente a la Corte Suprema de Justicia, son poco creíbles; poniendo en tela de juicio la veracidad de los testimonios dados por Vásquez, aludiendo pasadas declaraciones que fueron desestimadas.

“Valga reseñar, que pese a mi defensa en aquel momento, Vásquez ya fue condenado en 2011 por los delitos de injuria y calumnia, lo que es demostrativo de su compulsión a mentir contra sus contradictores políticos y personales”, asegura Córdoba.

Por otro lado, un reciente informe periodístico había vinculado a la candidata con el entonces cabecilla de las FARC, Raul Reyes, por medio de unos correos electrónicos que se habrían encontrado en los computadores del líder insurgente.

Respecto a estas revelaciones, Córdoba informa que nunca hizo parte de la organización armada y no “tenía responsabilidad de incidencia alguna en sus decisiones político-militares”. Rechazando que ella haya hecho parte de la llamada “Farc-Política”, tildándola de una persecución “refrita” en épocas electorales.

El ex asesor de Córdoba, Vásquez Moreno, también la vinculó con el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien hoy está siendo procesado en EEUU por algunos delitos. Con base en esta vinculación, la candidata dice que no tuvo nada que ver con el hoy preso.

“No me involucré en ningún negocio ni legal ni ilegal con el señor Saab, y haberlo referenciado como empresario legal no me compromete ni a mí ni al ingente número de personas que lo hicimos en ninguna de sus actividades”, continúa.

Adicionalmente, la candidata asegura que su ex asesor, Andrés Alberto Vásquez, sí mantuvo negocios con Saab, de los cuales pudo sacar rédito y múltiples ganancias.

Sobre su hermano, Álvaro Córdoba, quien hoy es acusado de delito logístico en apoyo a las disidencias de las FARC, asegura que entregará junto a su defensa una entrevista exclusiva en las próximas semanas, para demostrar que su hermano “forma parte de la persecución política sistemática, contra todos mis allegados y contra mi participación en el Pacto Histórico”.