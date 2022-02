Doctor Strange y El señor de los anillos: avances que dejó el Super Bowl

El Super Bowl LVI que enfrentó a Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals dejó contentos a televidentes y asistentes al evento por cuenta de una espectacular exhibición de fútbol, además del show de medio tiempo y algunos avances de producciones esperadas como Doctor Stange y la serie de El Señor de los Anillos, que sin duda acapararán la atención de los fanáticos.



Doctor Strange en el multiverso de la locura

La película de Marvel Studios promete bastante con la unión de Stephen Strange a la Bruja Escarlata para intentar reparar algún tipo de daño en el multiverso. La película se estrenará el 5 de mayo.

El señor de los anillos

Por otro lado, la plataforma Amazon lanzó un tráiler de su serie de televisión The Lord of The Rings: The Rings of Power. Esta se centra a miles de años antes de la saga vista en la trilogía de películas galardonada e incluso de la trilogía de El Hobbit.

La compañía Amazon planea realizar una inversión millonaria en cinco temporadas de esta serie, convirtiéndola en la más cara de la historia.

Entre tanto, estos son los avances que se dieron a conocer que sobrepasan el millón de vistas en YouTube: