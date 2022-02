¿Cuál sería el peor escenario en la pandemia por COVID-19 según la OMS?

Esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) dibujó tres posibles escenarios sobre el futuro de la pandemia por COVID-19. En el primero, la situación actual—con picos intermitentes—se extendería por años; en el segundo, la enfermedad llegaría a tratarse como una gripa común, y en el tercero, volveríamos a enfrentar una situación similar a la ocurrida en el segundo trimestre de 2020.

Esto debido a que, según la directora de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas de la OMS, la doctora Sylvie Briand, aún se desconoce el comportamiento del virus en otras especies, por tanto, "la nueva variante podría darse en el reino animal”.

Una posibilidad latente en la lucha contra enfermedades respiratorias de alta contagiosidad, que expertos de la OMS habrían advertido en un informe de 2019, antes de la aparición del SARS-CoV-2. Y que, tal y como quedó demostrado, sería un desencadenante impulsado por las dinámicas actuales entre humanos y animales y los sistemas socio-económicos.

Así que, la pregunta no sería si acaso es posible, sino cuándo ocurrirá. Porque ya ocurrió, y no hay razones para pensar que no volverá a pasar, sobre todo con el virus circulando indiscriminadamente por países que no han tenido un acceso igualitario a las vacunas por el acaparamiento de biológicos en el eje occidental.

Dejando todo el asunto en manos de qué tan preparados se encuentran los países para afrontar este tipo de situaciones, ya que al no poder evitar futuras pandemias, la única solución efectiva será desarrollar los mecanismos necesarios para minimizar y combatir sus efectos.

Un campo en el que apenas se empieza a trabajar con la creación de organismos como la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) que se espera entre en funcionamiento este año, pero que deja en evidencia el largo camino que aún falta por recorrer en materia de prevención, detección y respuesta frente a posibles epidemias.