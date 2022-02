We Don´t Talk About Bruno: dos veces el número 1 de la Billboard Hot 100

“We Don´t Talk About Bruno” de la banda sonora de la película “Encanto”, inspirada en Colombia, volvió a ocupar esta semana el puesto número uno de la Billboard Hot 100, el listado semanal que arroja las canciones más escuchadas en los EE.UU.

La semana pasada, el tema había alcanzado la misma posición, desplazando a la artista británica Adele con su éxito “Easy on me”. Y en el Billboard 200, que enlista los álbumes más vendidos, es la cuarta semana que se queda con el número 1.

Es así como todas sus canciones incluso llegaron a meterse al Hot 100, Surface Pressure en la casilla número 8, The Family Madrigal en la número 20, What Else Can I Do en la 31, Dos Oruguitas en la 38, Waiting On A Miracle en la 50, All of You en la 74 y Colombia, Mi Encanto, cierra el listado ocupando la número 100.

Un logro más para la producción que hoy obtuvo tres nominaciones al Oscar en las categorías Mejor Película Animada, Mejor Canción Original —por Dos Oruguitas de Sebastian Yatra— y Mejor Banda Sonora.