“No se habla de Bruno” llega al número 1 de la Billboard Hot 100

Y sí, hay que hablar de Bruno porque en su quinta semana de estar en el listado de la Billboard Hot 100 alcanzó la posición número uno, coronándose como la canción más popular en los Estados Unidos durante esta semana.

El tema forma parte de la banda sonora de la última película de Disney inspirada en Colombia, “Encanto”, y es interpretada por la actriz Carolina Gaitán y el cantante Mauro Castillo. Y fue escrito por el compositor, cantante y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, quien dio vida a la banda sonora de la película ambientada en las montañas de Colombia.

Pero este no es el único éxito que ha alcanzado con la producción, hace ya dos semanas “Encanto” es el álbum con mayor número de ventas en los Estados Unidos y 6 de sus temas discográficos hacen parte del Billboard Hot 100.

Según la compañía, “No se habla de Bruno” alcanzó 34 millones de reproducciones en Internet, e igualó en su listado principal “A Whole New World” de Aladdin y superó la posición alcanzada por “Let It Go” de Frozen, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos musicales en la historia de Disney.