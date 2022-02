FAO admite errores en informe sobre seguridad alimentaria

El representante de la FAO en Colombia, Alan Bojanic, admitió errores en el informe sobre seguridad alimentaria en el que se sitúa a Colombia como un país con graves riesgos en este frente.

Lea más:

En una declaración a medios Bojanic, aseguró que el informe quería llamar la atención de la seguridad alimentaria en algunas poblaciones del país, especialmente a los migrante venezolanos, para lograr mayores recursos que pudieran contribuir a este tema, sin embargo, no se quiso poner en duda los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional.

"Sería injusto no reconocer los esfuerzos del Gobierno en seguridad alimentaria, así como los recursos que se destinan para los programas estructurales en ese frente. El informe no refleja, por desgracia, esos avances. La intención era atraer recursos para apoyar a los migrantes, pero su presentación no fue la mejor", dijo Bojanic.

Sobre la comparación de Colombia con otros países en crisis Boianic explicó, "el mapa que se presentó no ayudo en mucho con ese objetivo y hace parecer que Colombia está en igual situación que otros países que obviamente están en una situación de inseguridad crónica, previendo lo que se podría venir los próximos tres meses hasta mayo para dar atención a estos grupos".

El vocero de la FAO aseguró que se trabajará para ver cómo se reconsideran las graficas para representar mejor lo que sucede en el país.