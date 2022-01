El Estéreo Picnic anuncia a Marina como su segundo artista sorpresa

Marina, anteriormente Marina and The Diamonds, es una cantante y compositora británica de ascendencia griega. La artista se presentará por primera vez en Colombia en el segundo día del Estéreo Picnic, el sábado 26 de marzo.

Su concierto en el FEP hace parte de la gira de su más reciente trabajo discográfico Ancient Dreams in a Modern Land publicado en junio del 2021. Además de Colombia, se presentará en diversas ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa a lo largo del primer semestre de este 2022.

Ese día los asistentes al festival también podrán escuchar a en vivo a grandes artistas internacionales como Martin Garrix, C. Tangana y Nicki Nicole, junto con nacionales como J Balvin, Edson Velandia y la banda bogotana Armenia.

La cantante británica a lo largo de su carrera ha realizado 5 álbumes de estudio y 6 EP desde su debut en la música en el 2006. Entre sus canciones más escuchadas se encuentran Bubblegum Bitch, Primadonna, How to Be a Heartbreaker, Oh No! y Hermit the Frog.