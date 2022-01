Agotadas boletas para concierto de Harry Styles en Colombia

Las boletas del para el concierto de Harry Styles en Colombia para este 27 de noviembre (pertenecientes al Love On Tour) ya se encuentran agotadas.

Las entradas salieron a la venta el 25 de enero a las 10:00 a.m en preventa Aval y el 26 de enero para público general desde las 10:00 a.m. En la tarde de este jueves 27 de enero, OCESA -la empresa encargada de traer al ex One Direction a Colombia- anunció el SOLD OUT (agotadas).

Cabe destacar que el 19 de enero, por medio de sus redes sociales, se anunció la reprogramación de sus shows que fueron cancelados en el 2020 a causa de la pandemia.

El anterior anuncio estuvo acompañado de varios cambios de locación, en el caso de Colombia del Movistar Arena a Salitre Mágico, para darle la oportunidad a más fans de poder asistir al concierto.

El cantante en el 2021 realizó más de 40 shows en Estados Unidos. El 11 de junio retomará el Love On Tour en Europa, luego se tomará una pausa en agosto de varios meses mientras se estrena y promociona “Don't Worry Darling”, película donde Styles es el protagonista. En noviembre comienzan sus fechas en Latinoamérica, siendo México su primer destino con tres fechas desde el 20 de noviembre.