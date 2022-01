The Libertines se unen al cartel del Estéreo Picnic

The Libertines se presentará por primera vez en Colombia en #ElComebackDelFEP. Se trata de una banda de rock inglesa, la cual se encuentra conformada por Carl Barât y Pete Doherty en la guitarra y voz, junto a Gary Powell en la batería y John Hassall en el bajo. Llegan a la capital a interpretar grandes éxitos como “Don’t Look Back Into The Sun”, “Music When The Lights Go Out” y “Can’t Stand Me Now”.

La banda lanzó su primer sencillo, What A Waster, en 2001. Lanzamiento el primero de tres álbumes en octubre del 2002, Up The Bracket el cual logró entrar en el top 40 del Reino Unido. The Libertines, su segundo álbum, salió a la venta en agosto del 2004, debutando en el número 1 en las listas inglesas y el 29 de octubre de 2007 sale el álbum recopilatorio Time for Heroes – The Best of The Libertines, el cual alcanzó el puesto 23 en las listas británicas.

Su presentación será el 25 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18, el primero de los tres días del festival. Junto con artistas como Diamante Eléctrico, The Drums y el grande de la noche Foo Fighters.

Aún quedan dos anuncios más para completar el cartel del esperado festival, el cual no se realiza desde el año 2019 en la capital debido a la pandemia por la COVID-19.