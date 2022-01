James Rodríguez: "Nunca me rendiré, lucharemos hasta el final"

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, envió un mensaje alentador a través de sus redes sociales, luego de que el combinado nacional cayera 0-1 ante Perú en Barranquilla y complicara sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Qatar.

"Nunca me he rendido, nuncha me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final. Siempre entregado el alma", escribió el '10' en sus redes junto a dos fotografías del compromiso de este viernes.

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) January 29, 2022

James jugó los 90 minutos y reclamó a los aficionados por los silbidos y algunos objetos lanzados a los jugadores y al cuerpo técnico terminado el partido.

Colombia se enfrenta a Argentina este martes en Córdoba, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, obligado a conseguir una victoria que le renueve sus ilusiones de clasificar a la Copa del Mundo.