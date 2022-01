La crisis inició en 2014 y no hay información de una invasión: Ucrania

Luego de varias semanas con declaraciones sobre una inminente invasión rusa al oriente de Ucrania, el ministro de Defensa del país, Alexéi Réznikov, pidió evitar “sembrar el pánico” sobre esta situación dado que no tienen datos o información que confirme un ataque.

Réznikov explicó que los datos que tiene su servicio de inteligencia y los de sus socios demuestran que Rusia no ha desplegado equipos de asalto en la frontera que confirmen intentos de realizar una ofensiva.

“Tal amenaza no existe. La guerra por parte de Rusia se desató contra Ucrania desde el 2014 mediante la ocupación de Crimea (…) a día de hoy la situación en el mundo no ha cambiado, la agresión continúa, la guerra continúa, pero no hay ninguna razón para creer que habrá una invasión abierta a través de la frontera”, explicó Réznikov.

El Ministro de Defensa también resaltó que no existe ninguna crisis diplomática dado que en el país hubo 3 misiones diplomáticas que salieron de la región pero quedan otras 140 misiones diplomáticas que no han recomendado ni ordenado evacuaciones porque no existe ninguna alarma real.