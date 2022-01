Transportador: ‘Es terrible lo que se ve en la ruta Saravena-Tame’

El próximo mes de febrero cumplirá 25 años de prestar sus servicios de transporte intermunicipal solamente en la ruta Saravena-Arauca, un recorrido de 72 kilómetros planos bajo temperaturas que superan los 30 grados centígrados.

Esta vez, Adrián* transportó a un periodista de Caracol Radio y le contó, durante el trayecto de una hora, los actos violentos del pasado y el presente que ponen en vilo la tranquilad y la paz de los araucanos.

“Son muchos casos los que me han acontecido a lo largo de mi oficio. Los guerrilleros a cada rato se me atravesaban, me minaban el camino con cilindros bomba, que por fortuna eran desactivados por la Fuerza Pública”, dijo.

Los hechos del pasado 2 de enero de 2021 hicieron que Adrián evocara momentos de pánico, como aquella vez que, por una corazonada, decidió no hacer un servicio y se salvó de la muerte.

“Me sorprendió ese día encontrarme con cuatro personas asesinadas. Una soledad total en la vía. Eso fue tremendo. Mucho comentario y campesinos huyendo, eso es terrible”, señaló.

Adrián alertó que después de esa masacre de 27 personas, que fueron halladas en distintas zonas de Arauca y en Cubará (Boyacá), la situación se complicó para el sector transporte.

“Ha bajado bastante, sobre todo para la economía. Los caseríos totalmente solos y en la carretera no se encuentran pasajeros, solamente lo que recoja aquí de Tame a Saravena o a veces toca esperar a los viajeros para hacer un solo viaje. Es bastante sola la situación”, indicó.

Adrián contó que los viajeros le manifiestan la incertidumbre y el pánico de volver a soportar una guerra entre guerrillas, como en el 2004. “Quisieran irse del departamento. Hace 17 años fue una situación atemorizante para la población urbana y municipal”, dijo.

“Hay mucho miedo de viajar a Saravena por el atentado con carro bomba. Los tameños primero averiguan cómo está la situación en la vía y deciden viajar o no. Yo solo les puedo decir que persiste el temor”, manifestó Adrián.

*Nota: nombre cambiado a petición de la fuente.

Tame, con centenares de desplazados, pero en aparente tranquilidad

Tras el atentado con carro bomba, en Saravena los locales comerciales cierran tres horas antes de que inicie el toque de queda, porque temen el posible recrudecimiento de la guerra entre el ELN y disidencias FARC. Mientras que en Tame, en su casco urbano, la situación es diferente.

Es el municipio receptor de centenares de desplazados que abandonaron su territorio por la violencia en Arauca. Según el reporte de la Personería de Tame, desde la masacre de 27 personas con corte al 21 de enero, el número de personas que huyeron superó los mil.

La mayoría vienen de centros poblados que son de la jurisdicción de Tame, le siguen La Holanda, Corocito, Caño Guarapo y Rincón de Babaica. De acuerdo a las proyecciones de la Personería, se esperan 20 familias más para este fin de semana, es decir, unas 70 personas. Entre la población afectada están 50 migrantes venezolanos.

“Todos estamos hoy con nervios y cagados de miedo. Las balas no escogen a los buenos o a los malos, por eso queremos que se implementen los diálogos. Un incendio no se apaga con gasolina. La petición es que dejen al pueblo fuera de sus problemas”, dijo José Padilla, habitante de Tame.

Leer más: Reconstruir zona afectada por bombazo en Saravena tardaría un año

Los desplazados deben acercarse a la Personería municipal para denunciar sus casos y recibir ayudas humanitarias. “El bombazo de Saravena lo sufrió todo el departamento, que como hace 50 años, está abandonado por el Estado. La corrupción es el peor departamento en Arauca y nos deja viendo un chispero”, indicó.

Por otro lado, en la Terminal de Transporte de Tame, las empresas manifestaron su preocupación por la baja demanda de pasajeros y la disminución del 20 por ciento en las ventas. “No viajan con la misma frecuencia de antes. El último despacho que hacemos es a las 6 de la tarde. La situación es complicada. Vivo en Arauca desde hace un año, soy del Tolima, y se han presentado varias problemáticas por el conflicto armado”, señaló una de las taquilleras.