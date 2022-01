Moscú quiere instalar un dirigente prorruso en Ucrania: R. Unido

El gobierno de Reino Unido aseguró tener informaciones claras de que Rusia está adelantando una serie de maniobras para “instalar un dirigente prorruso en Kiev (capital de Ucrania)” mediante contactos con distintos políticos ucranianos buscando establecer un ‘candidato’ claro para llevarlo al poder y así restablecer los lazos con el gobierno de Vladimir Putin.

La oficina de relaciones exteriores británica reveló que los contactos de los servicios de inteligencia rusos fueron con políticos ucranianos como el exdiputado Yevhen Murayev, el ex primer ministro Mykola Azarov, el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Vladimir Sivkovich, el ex vice primer ministro Serhiy Arbuzov y el ex jefe de gabinete presidencial Andriy Kluyev.

Liz Truss, secretaria de Relaciones Exteriores, pidió a Rusia iniciar una desescalada firme en la que ponga fin “a sus campañas de agresión y desinformación, prosiguiendo el camino de la diplomacia” ya que las informaciones recolectadas demuestran que hay actividad rusa de grandes magnitudes con el único objetivo de desestabilizar Ucrania.

Las acusaciones se conocen luego de que los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, y de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvieran una reunión en Ginebra para intentar rebajar las tensiones en la frontera de Rusia y Ucrania y se comprometieran a continuar con estos diálogos durante la siguiente semana.