Un renovado Once Caldas debuta ante el recién ascendido Unión

Comenzó la Liga de Colombia en el 2022 y ya hicieron su estreno equipos como América, Santa Fe y Millonarios. La jornada del sábado la abren Cortuluá vs Atlético Nacional, la cierran Junior vs Patriotas y en el medio el Once Caldas recibe al Unión Magdalena.

Con el 'blanco-blanco' están convocados varios de sus nuevos jugadores: Eder Chaux, Fáiner Torijano, Brayan Córdoba, Felipe Banguero, Juan David Rodríguez y Diego Valdés. De otro lado, Alejandro Barbaro y Ayron del Valle no están disponibles por el momento.

El 'Ciclón Bananero' también estrenarán varios de sus refuerzos: Carlos Bejarano, Jonathan Lopera, James Sánchez, Mateo García y Stiwar Mena. La última vez que el Unión Magdalena estuvo en la primera división fue en el 2019.

Diego Corredor llegó al Once Caldas en agosto de 2021 en reemplazo de Eduardo Lara y no pudo levantar al equipo. Los de Manizales terminaron en el lugar 17 de la tabla de posiciones, pero los directivos le dieron continuidad al técnico para empezar de cero.

Unión Magdalena tiene el reto de permanecer en primera división bajo el mando de Carlos Silva. El partido iniciará a las 6:10 pm y usted podrá vivirlo por el facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.