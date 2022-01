Todos los partidos de la Liga tendrán VAR ¿Acierto o desacierto?

Se inicia la Liga Profesional Colombiana 2022 con la novedad de que en este torneo los 10 juegos irán con VAR, sí, con la famosa herramienta tecnológica que ha dado mucho de que hablar y que llegó para quedarse.

Se valora que por fin los directivos entendieron que debían incluirla en todos los juegos, al hacerlo los equipos están en igualdad de condiciones, por tanto, al pelear necesidades diferentes con el video habrá más justicia y se mejorará el juego, esto incluso lo saben tanto árbitros y jugadores, ya que su comportamiento y trabajo es diferente cuando hay o no tecnología.

Al llegar el video arbitraje a la Liga, se generan varias inquietudes, tales como: ¿Están los árbitros capacitados para afrontar este reto?, ¿Recibieron la idónea y correcta instrucción? ¿El personal de instructores que realizan las veedurías está capacitado de acuerdo a los requerimientos de FIFA?... Pues la respuesta es NO y les explico. A finales del 2021 fueron instruidos los 32 nuevos árbitros, la capacitación de cada uno duró un mes (4 semanas), realmente es un tiempo muy corto y faltaron más prácticas en cabina y con equipos de alta competición.

Los árbitros que tuvieron la formación, no la recibieron adecuadamente debido a que los instructores que la dieron llevaban bastante tiempo fuera del contexto profesional, no son los idóneos, eso sí, dieron lo mejor dentro de sus limitaciones¸ inclusive una vez finalizada la preparación del último curso VAR tuvieron que hacer regresar a algunos silbatos porque no grabaron los partidos a fin de soportar ante la IFAB su aprobación y por ende su certificación, es decir, los capacitaron, mas no lo hicieron bien ¡Tuvieron que repetir!

Lo más grave es que seleccionaron árbitros que, por su perfil, considero que no darán pie con bola y tendrán muchas dificultades, más bien llegaron por amiguismo, por lo anterior, en mi opinión, el arranque del torneo y durante este será muy complicado, indudablemente, adquirir experiencia en los juegos de alto nivel. Una cosa es hacer prácticas con juveniles y otra la realidad con equipos profesionales.

La Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor realizaron una generosa inversión para así incluir la tecnología en el campeonato, no sería justo que al final se salga con un chorro de babas; no obstante, árbitros y dirigentes deben saber que los procesos de adiestramiento y formación deben continuar y deben trabajar de la mano para que los aficionados en Colombia crean definitivamente en el VAR y lo vean como algo útil e importante.

Para aminorar los problemas que se presentarán, porque de seguro habrá, se debe instalar urgente un lugar donde los árbitros hagan ensayos con la tecnología fuera de los partidos, “la práctica hace al maestro” dicen por ahí, que los árbitros alternen sus funciones en la cabina y en el terreno de juego y, que publiquen los audios como hace la Conmebol y muchas Ligas del mundo, con el objeto de adjudicar responsabilidades y que haya más transparencia.

Por último, sería bueno que los árbitros e instructores no llevaran celulares a la cabina para evitar inconvenientes, alguien debe ponerle control a eso. Bienvenido el VAR en todos los juegos de cada fecha, pero ojalá lo utilicen bien.