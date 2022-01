¿'Teo' no es llamado a la Selección por diferencias con Alexis Mendoza?

Una de las versiones que ha surgido sobre la ausencia de Teófilo Gutiérrez en la convocatoria de la Selección Colombia es que aparentemente tuvo diferencias con Alexis Mendoza cuando este era técnico del Junior, quien además tiene una relación cercana con Reinaldo Rueda, estratega del combinado nacional. Al respecto, Mendoza se refirió en diálogo con El VBar Caracol.

"Es totalmente negativa, no es cierta, yo salí de Junior por otra circunstancia, no fue por 'Teo' en ningún en momento, fue por una diferencia con la directiva, no tuve la fortuna de disfrutar todo lo que 'Teo' podía darle a Junior en ese momento que estuve", comentó el entrenador.

Mendoza añadió: "en ningún momento tuve una diferencia con él, además, cuál incidencia voy a tener para que no sea llamado, cuando lo que viene haciendo lo viene haciendo muy bien, el profesor Rueda es autonomo de tomar sus decisiones, él no me consulta nada, es totalmente libre. Es totalmente negativo todo lo que se habla de esa circunstancia".

De la convocatoria de Reinaldo Rueda, comentó: "me parece muy buena, me agrada, es una nómina pareja, con jugadores importantes que se ganaron su momento para estar en la Selección, otros que vuelven, otros que vienen jugando".

Finalmalmente, sobre su futuro cercano, reveló: "voy a dejar la inactividad para hacer otro trabajo que va muy pegado al fútbol, voy a ser un panelista de un programa de televisión y del fútbol que se pueda dar pronto".