Yo no recibí fajos de billetes, tú sí: Karen Abudinen a Gustavo Petro

Continúa el enfrentamiento de Karen Abudinen y Gustavo Petro en redes sociales. Y para dar respuesta a los comentarios del candidato, la exfuncionaria recordó una de las polémicas más fuertes de Petro.

La pelea comenzó con un trino de Abudinen donde tildaba de calumniador a Gustavo Petro, al afirmar que este había hecho mala publicidad de la funcionaria en España. "En España usted me difamó @petrogustavo CALUMNIADOR!!!.Usted y su banda asesinó, secuestró, extorsionó, boleteó. Eso está demostrado!!!. Nadie puede decir que me robé un centavo, por el contrario, evité que delincuentes como usted lo hicieran", escribió inicialmente la exminsitra.

Ante el comentario, Gustavo Petro respondió de manera tajante que los cargos públicos no son para corruptos, haciendo referencia al escándalo de contratación de Centros Poblados y los famosos 70 mil millones de pesos. "Cuando esta virulencia verbal aparece contra mí, ya saben ustedes la causa: los políticos no aguantan que se denuncie la corrupción. Te respondo Karen Abudinen: Los cargos públicos no son para los corruptos. El puesto de un corrupto en mi gobierno, será la cárcel", escribió.

Ahora, para seguir el debate, Abudinen publicó un fragmento de un video en el que se ve a Gustavo Petro recibir fajos de billetes. Cabe destacar que, este video corresponde a dinero de la pasada campaña presidencial. Y, para ser más enfática escribió: "Gustavo:Entonces, de acuerdo contigo #EnTuGobiernoTuNoEstarás porque yo no recibí fajos de billetes y tú si.!!!".