Quiñones acusa de mentiroso al médico del Tolima y acudirá a vías legales

Héctor Quiñones duró cerca de 4 años en el América de Cali y en 2022 tenía todo listo con el Tolima. Según el jugador lo único que le hicieron al llegar fue manipularle las extremidades inferiores para ver si estaba bien de las rodillas y tobillos. "Me dijeron: 'bienvenido al club'", contó el defensa en El Vbar.

"Al día siguiente dimos un par de vueltas con mi compañero Rodrigo Ureña y que ven en la marcha mía, la biomecánica al correr, que estoy cojeando. A partir de ahí se pegaron de eso y me dijeron: 'muchas gracias, ha sido un placer'. Nunca me hicieron resonancia magnética, pruebas de salto. Quedé sorprendido porque es la primera vez que me pasa", agregó Quiñones.

El nacido Barbacoas, Nariño reveló que un miembro del Tolima le aseguró que todo iba a permanecer confidencial. Sin embargo, el pasado 11 de enero el club de Ibagué publicó un comunicado en redes sociales donde decía que para esclarecer versiones de prensa comunicaban que ni Quiñones ni Rodrigo Ureña habían pasado los exámenes médicos.

"Me sorprendió mucho el comunicado y tan mentiroso. Ese es el problema que está pasando hoy en día y es no parar a estas personas que tienen cierto poder y el utilizar a través de los medios y ultrajar la integridad del futbolista. Aquí ya tengo un daño, un equipo me va a querer contratar y va a decir que pasó algo en Tolima", aseguró Quiñones.

El lateral izquierdo tiene un responsable: "Yo le apunto a la parte médica, el doctor de apellido Niño. Es un irrespetuoso. Yo en Cali me he visto con cualquier cantidad de médicos. Acolfutpro que es la única que nos defiende, siempre está presente, me parece una total infamia. Acudí a muchos amigos abogados porque no puedo permitir que mi imagen como futbolista quede en entredicho por mi parte médica"

Héctor Quiñones explicó que el tenía una 'manía' de cojear a veces cuando corría y es curioso que justo con Ureña ocurriera lo mismo. El jugador envió un comunicado al Tolima para que corrigieran en los próximos 5 días, sino lo hacen se va por la vía legal.