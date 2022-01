López generó burlas al aconsejar vender carros por medida del pico y placa

La alcaldesa Claudia López recientemente generó gran rechazo al afirmar en televisión nacional que quienes no están de acuerdo con el pico y placa deberían vender su carro. "Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo", manifestó puntualmente.

Este comentario surge a partir de la modificación del 'Pico y Placa' en Bogotá. El cual, pasó de tener horas permisivas a aplicarse durante todo el día. La nueva medida aclara que, el 'pico y placa' comienza a las 6:00 a.m. y va hasta las 9:00 p.m.

El comentario de la alcaldesa rápidamente se viralizó en las redes sociales donde los internautas usaron el tono para recrear otros comentarios y burlas sobre el tema. Por otro lado, cabe mencionar que también se anunciaron algunas excepciones para quiénes necesiten transitar por la ciudad aún con el pico y placa activo.

A continuación algunas de las reacciones más populares:

– Señora alcaldesa, no tengo para el mercado.



– Lo invito a que coma mierda sumercé. — El Brico (@Afbrico) January 11, 2022

— Alcaldesa, tengo miedo de Bogotá.

— Lo invito a que no nazca. — Julian (@JulianJaraUribe) January 11, 2022

Alcaldesa se acabó el papel higiénico



— No cague — Jacob. (@PoIiacriIamitre) January 11, 2022

—Alcaldesa me apuñalaron en Transmilenio.

—Mi hermano aprenda a coser. — Niggy (@Bailarinne) January 12, 2022