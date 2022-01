Cortuluá: "Si Colorado se queda en Colombia será en Deportivo Cali"

Andrés Colorado fue uno de los jugadores que marcaron huella en el Torneo Finalización 2021 y con ello se abrió puerta en el exterior. Con 23 años, el campeón con Deportivo Cali saldría del país, según confirmó Cortuluá, dueño de sus derechos.

Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, habló en El VBar de Caracol Radio sobre las opciones de Andrés Colorado para seguir en el Deportivo Cali

"Colorado retornó a Cortuluá y por el momento está en la Selección Colombia, tenemos expectativas de que tenga un destino seguramente en Europa, Cali sabe que le tenemos mucho afecto y si se queda en Colombia será en el Deportivo Cali", explicó Martán.

El máximo accionista del nuevo inquilino de la Liga Colombiana habló además de los fichajes para la nueva temporada en Primera.

"Fabio Delgado estuvo en Santa Fe, es un jugador muy importante, pero en Santa Fe no pudo ser titular, está disponible en caso de que el Deportivo Cali lo pida. Kevin Palacios es lateral y extremo por izquierda, es muy importante, contamos con él, trajimos a Sebastián Herrera nuestro goleador, Johan Bocanegra que le pertenece al Junior, a Edwin Lazo que estaba en Once Caldas que no le fue bien, entre otros", comentó.

Además, sobre la salida de Jaime de la Pava como director técnico, destacó que su no continuidad se dio por pedido mismo del estratega.

"El profesor Jaime hace tres meses nos dijo que quería salir, desde entonces nos pusimos en la tarea de buscar reemplazo".