Llaman hasta "asesino" a DJ por supuestamente haber contagiado a Messi

La gran figura mundial del fútbol, Lionel Messi, dio positivo para COVID-19 este fin de semana luego de una exclusiva fiesta, de la que se conocieron varios videos.

Una imagen también fue viral y clave para lo que sucede con Fer Palacio, famoso DJ que hizo parte de esta fiesta.

El DJ posó junto a Lionel Messi sin tapabocas, aunque en los videos se ve que en la fiesta nadie tenía este cubrebocas.

Sin embargo, tras el positivo de Lionel Messi, fueron varios los aficionados que insultaron y llamaron hasta "asesino" al DJ por supuestamente haber contagiado al '10' de la Selección Argentina.

"Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVIDy lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo COVID", dijo en su cuenta de Twitter.