La promesa que cumplió Alexis Márquez por clasificar al Pereira a los ocho

"Tuvimos tan buen torneo que muchos de los equipos se fijaron en los muchachos. Nosotros lo hablamos antes del último partido, anteriormente al Pereira solo le miraban 1 o 2 jugadores y esta vez miraron alrededor 7 y 8 jugadores. Eso quiere decir que se hicieron bien las cosas", le dijo Alexis Márquez a El Vbar.

El técnico del Pereira debe reconstruir gran parte de la nómina por la salida de varios jugadores: "a uno le gustaría sostenerlos a todos, pero es complicado el tema económico. En el fútbol uno siempre quiere mejorar el tema económico y los muchachos van a otros equipos donde van a mejorar esa parte".

Para 2022 el risaraldense sigue al mando del equipo y su objetivo es claro. "La idea clara que tenemos es estar en el grupo de los 8, esa fue la idea que tuvimos este semestre y así nos salvamos del descenso. El otro año queremos pelear un cupo a torneo internacional", explicó Márquez.

Es común que jugadores y técnicos hagan promesas si se les dan algunos resultados. Alexis Márquez justo venía de cumplirla en la tarde del miércoles, mientras se comunicaba con Caracol Radio.

"Yo hice una promesa al Señor de los Milagros por clasificar a los ocho. Era bajar desde Pereira hasta Buga en bicicleta, lo realicé, aquía ya voy de regreso a la casa. A lo último me costó, casi no llego porque me estaba dando mucho calambre, pero bueno gracias a Dios lo pude lograr", relató el entrenador.