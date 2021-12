Ojo: Todavía no es seguro el regreso de Andrés Ricaurte al DIM

Andrés Ricaurte no es ajeno a su deseo por volverse a vestir de 'Poderoso', no obstante, su regreso por ahora no es un hecho y para el volante sigue siendo un misterio su futuro.

El colombiano terminó su vínculo con FC Dallas de la MLS y aunque le pertenece a Independiente Medellín, aún no se llega a un acuerdo y se espera tener nuevas noticias en los próximos días.

"Hemos estado hablando, mirando todas las posibilidades que existen y esperando la decisión final de qué va a pasar conmigo para el 2022. Si continúo en el Medellín me encantaría y lo disfrutaría como siempre lo he hecho. Por ahora pertenezco al club, debo presentarme el 3 de enero a entrenar, ojalá se pueda tener una noticia definitiva antes de eso", explicó en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

A su vez, confesó que sí ha escuchado sobre intenciones de otros equipos para ficharlo, pero nada concreto: "Han preguntado mucho sobre la situación, pero siempre digo que hasta que no exista una propuesta oficial no hay nada.

Ricaurte ya ha tenido conversaciones con el técnico del DIM, Julio Comesaña, y destacó el trabajo que quiere realizar de cara a 2022.

"He conversado con el profesor Comesaña un par de veces, está muy claro lo que él pretende, la idea que quiere formar para el equipo en 2022, espero, si estoy en el club, aportar a esa idea. En Medellín me ayudaron a crecer mucho en lo personal y profesional, espero que si vuelvo pueda devolverle al hincha todo lo bueno", dijo.